Mann stürzt aus Fenster

erschienen am 21.11.2016



Auf dem Vordach über dem Eingang eines Wohnblocks an der Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf ist am Montagfrüh eine Leiche gefunden worden. Die Feuerwehr war zur Bergung im Einsatz. Vermutlich, so die Polizei am Abend, hatte sich der Mann aus einem Fenster gestürzt. Zumindest gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen. (gp)