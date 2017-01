Mann von Straßenbahn erfasst

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz. Ein Mann ist am Dienstagmittag in der Chemnitzer Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst worden. Ersten Angaben zufolge musste er verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann hatte an der Zentralhaltestelle in Höhe Mc Donald's die Schienen über die Bahnhofstraße überqueren wollen. Der Straßenbahnverkehr musste für die Unfallaufnahme unterbrochen werden. (fhh)