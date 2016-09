Mann will Streit schlichten und wird selbst bedroht und beraubt

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtzentrum sind am Dienstagabend mehrere junge Männer in Streit geraten. Laut Polizei gerieten gegen 18.30 Uhr an der Brückenstraße nahe der Brücke über die Chemnitz vier junge Männer aneinander. Ein 38-jähriger vorbeifahrender Radfahrer, der die Gruppe ansprach, wurde vom Fahrrad gezogen und geschlagen. Dabei wurde ihm sein Handy geraubt.

Ein 16-jähriger Beteiligter und das 38-jährige Opfer, das bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurde, meldeten sich bei der Polizei. Der 38-Jährige erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Raubes. Der 16-Jährige hatte das gestohlene Handy nicht dabei und wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen aus der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden anderen Täter beschrieb der 38-Jährige als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatten schwarze Haare und sprachen untereinander in einer ihm unbekannten Sprache. Die Kriminalpolizei Chemnitz bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371 3873445. Auch der vierte junge Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (fp)