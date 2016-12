Markersdorf: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt - zwei Verletzte

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall auf der Wolgograder Allee Ecke Max-Opitz-Straße in Chemnitz-Markersdorf sind am Mittwochmorgen laut Feuerwehr zwei Personen verletzt worden, eine musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Angaben zufolge waren ein Peugeot und ein Mercedes zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot noch gegen einen verkehrsbedingt haltenden Seat geschleudert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und rettete eine Person aus einem Fahrzeug. Zudem wurden ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden und die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt. Insgesamt waren 16 Feuerwehrleute im Einsatz. (fp)