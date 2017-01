Markus Roth neuer Präsident des Sozialgerichts Chemnitz

erschienen am 31.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Markus Roth wird neuer Präsident des Sozialgerichts in Chemnitz. Wie das Justizministerium am Dienstag bekanntgab, übernimmt der bisherige Vizepräsident den zuletzt unbesetzten Posten an diesem Mittwoch. Der 1967 geborene Roth war zuvor unter anderem Richter am Amtsgericht Stollberg und Direktor des Amtsgerichts Annaberg.