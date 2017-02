Maroder Spielplatz - kein Einzelfall

An vielen Chemnitzer Kindertagesstätten und Schulen sind Spielgeräte gesperrt, weil sie repariert werden müssen. Das Ausmaß ist offenbar größer als befürchtet.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 07.02.2017



Seit April 2015 ist die Kletterkombination auf dem Hof der Grundschule "Am Stadtpark" gesperrt. "Seitdem können die Kinder in den großen Pausen nur noch umherlaufen", ärgert sich Schulelternsprecherin Anke Pinske. Beim Klettern an Seilen oder Rutschen vom Turm habe es den Grundschülern mehr Spaß gemacht, sich zu bewegen. Aber dafür war das gesperrte Spielgerät die einzige Möglichkeit auf dem Schulhof. Nur eine Wippe und Sandspielflächen stehen dort jetzt noch zur Verfügung.

"Es wäre schon schön, wenn die Kinder den Kletterturm endlich wieder nutzen könnten", sagt Gina Gebhardt, deren Tochter die 3. Klasse besucht. Deren Klassenleiter, Marian Antkowiak, schätzt, dass die Kinder im Hort, dessen freier Träger die Jugendberufshilfe Chemnitz ist, und die Schüler des im selben Schulgebäude untergebrachten Sonderpädagogischen Förderzentrums der Johannes-Trüper-Schule für Erziehungshilfe die Möglichkeit, sich nach Schulschluss zu bewegen, vielleicht sogar noch mehr vermissen als Grundschüler, die nach dem Unterricht nach Hause gehen können.

Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, die Rutsche der Kletterkombination sei an mehreren Stellen durch Abnutzung und Vandalismus aufgerissen. Weitere Teile wie Bodenbretter, der Schrägaufgang und Leiterholme seien ebenfalls stark verschlissen und wiesen Absplitterungen auf, sodass die Kletterkombination im April 2015 habe gesperrt werden müssen. Die Reparatur gestalte sich vergleichsweise aufwendig, da verschiedene Bauteile aufeinander abgestimmt und angepasst werden müssten. Mittlerweile habe das Grünflächenamt den Reparaturauftrag mit der Zielstellung vergeben, dass die Arbeiten bis zum Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen werden sollen. Laut einer von der Stadtverwaltung veröffentlichten Übersicht dazu betragen die Kosten der Reparatur voraussichtlich 12.000 Euro.

Doch die Grundschule "Am Stadtpark" ist kein Einzelfall in Chemnitz. In besagter Übersicht der Stadtverwaltung vom Dezember vergangenen Jahres, die 35 der insgesamt 39 städtischen Grundschulen auflistet, ist nur etwa jeder dritte Schulhof als saniert ausgewiesen. Auf vielen Grundschul-Spielplätzen seien bereits Geräte gesperrt, weil sie dringend reparaturbedürftig seien. Ein ähnliches Bild vermittelt eine Liste mit 48 Spielplätzen von städtischen Kindertagesstätten. Hinzu kommen Höfe von Förderschulen, Oberschulen und Gymnasien, die ebenfalls noch auf ihre Sanierung warten und auf denen Spiel- und Sportgeräte gesperrt sind.

"Mindestens zwei Drittel aller Geräte sind überaltert oder haben Reparatur- oder Sanierungsbedarf", macht Baubürgermeister Michael Stötzer das Ausmaß deutlich. Insgesamt seien Ende vergangenen Jahres etwa 40 Spielgeräte sowie fünf sogenannte sonstige Ausstattungen - dazu gehören Bänke, Tische, Schilder, Überdachungen und ähnliches - gesperrt gewesen.

Beim Abbau des Sanierungsstaus sollen offenbar die Spielplätze der Kindertagesstätten Vorrang haben. Wie Stötzer erklärt, hat das Grünflächenamt im Auftrag des Jugendamtes eine Entwicklungskonzeption für die Kita-Außenanlagen erarbeiten lassen, die demnächst vorgestellt und die "Grundlage des Verwaltungshandelns bis 2025 werden" soll. Darüber hinaus soll das zentrale Spielgerätekataster des Grünflächenamtes 2017 auf die Kindertagesstätten ausgeweitet werden, um die Kontrollen und Reparaturaufträge effektiver abzusichern. Geprüft werde der Abschluss eines Rahmenvertrages für Kontrollen und Kleinreparaturen an Spielgeräten von Kitas und Schulen mit einem Unternehmen. Dem Grünflächenamt sei aber keine vergleichbare Kommune in Sachsen bekannt, die so etwas bereits praktiziere, so Stötzer.

Im Entwurf des städtischen Doppelhaushaltes für 2017/18 ist laut seiner Übersicht Geld für Sanierungsarbeiten in 20 Kita-Außenanlagen eingeplant. Von den Grundschulen soll dort demnach aber nur die Ludwig-Richter-Grundschule mit 150.000 Euro in diesem und weiteren 500.000 Euro im nächsten Jahr bedacht werden.