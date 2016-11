Maskierter Räuber weckt schlafende Männer

erschienen am 20.11.2016



Chemnitz. Innerhalb weniger Stunden sind am Wochenende mehrere Menschen Opfer von gewalttätigen Angriffen und Raubstraftaten geworden. Laut Polizei wurde dabei mindestens eine Person verletzt. Bei den Opfern handelt es sich in den meisten Fällen um Personen ausländischer Herkunft; auch die mutmaßlichen Täter sollen nach Angaben der Opfer zumeist nicht aus Deutschland stammen.

Im ersten Fall sollen zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren Freitagabend von einem 20-Jährigen während eines Streits am Schlossteich geschlagen worden sein. Zudem steht der Marokkaner in Verdacht, den Teenagern einen geringen Bargeldbetrag gestohlen zu haben. Die Mädchen waren mit dem Tatverdächtigen am Freitagabend gemeinsam im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Den Mann konnte die Polizei auf dem Hauptbahnhof ausfindig machen. Weil er sich laut Polizei auffällig verhielt, wurde er in eine Klinik gebracht.

Der zweite Fall ereignete sich in der Nacht zu Samstag an der Dammstraße/Jägerstraße. Ein maskierter Mann bestahl zwei Männer, die gerade in einem geparkten Auto schliefen. Als der 31-jährige und der 44-jährige Slowake aufwachten, bedrohte der Fremde die Männer mit einem Messer und forderte Geld. Laut Polizei gelang es dem 44-Jährigen, den Motor zu starten und davon zu fahren. Den Wert der geraubten Sachen, darunter ein Brustbeutel mit Bargeld und ein Mantel, wird auf 200 Euro geschätzt.

Beim dritten Fall wurde ein 26-jähriger Syrer am Samstagmorgen im Bereich hinter dem Hartmannplatz festgehalten, getreten und beraubt. Dabei wurde er leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Bei dem Täter soll es sich um einen Bekannten handeln, der dem 26-Jährigen Bargeld, Mobiltelefon und Zigaretten im Wert von 150 Euro wegnahm.

Im Park am Hilbersdorfer Bahnhof schließlich wurden laut Polizei am Samstagnachmittag zwei Inder von drei unbekannten Männern angegriffen. Einer von ihnen konnte flüchten, der andere - ein 22-Jähriger - wurde gezwungen, seine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten herauszugeben. Den Haupttäter schätzte das Opfer auf Ende 20; er soll 1,80 groß und schlank gewesen sein. Der Mann hatte schwarzes, kurzes Haar und trug eine schwarze Windjacke. (fp/micm)