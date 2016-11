Mathe-Olympiade: Johannes-Kepler-Gymnasium ermittelt seine Besten

erschienen am 09.11.2016



Chemnitz. Fünf von sechs Sieger des am Mittwoch ausgetragenen Regionalausscheids der Mathematik-Olympiade der Klassenstufe acht bis zwölf kommen aus dem Chemnitzer Johannes-Kepler-Gymnasium. Bei den Achtklässlern holte sich Michel Kleditzsch aus dem Gymnasium Einsiedel punktgleich neben Tom Zieschang den Sieg. In der Klassenstufe neun gab Lennart Obermüller die beste Arbeit ab.

Sieger bei den Zehntklässlern wurde Filip Zika, bei den Schülern der Klassenstufe elf Samuel Borodi. Der beste Teilnehmer unter den Zwölftklässlern war Maximilian Seifert. Für ihre Wettbewerbsaufgaben hatten die Schüler vier Stunden Zeit, wobei auch individuelle und kreative Lösungen zulässig waren. Für die besten Schüler bedeutet ihr Ergebnis im Regionalausscheid die Qualifikation für die nächste Runde des Wettbewerbs, der im Februar ausgetragen wird. (gp)