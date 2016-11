Mehr Platz für weniger Tiere

Im Zoo wird es Veränderungen geben. Von einigen Tieren wird sich die Einrichtung trennen. Zugleich soll eine neue Stelle geschaffen werden.

Von Christian Meyer

erschienen am 24.11.2016



Bereits 2014 hat der Chemnitzer Stadtrat ein Entwicklungskonzept für den Tierpark beschlossen. Darin stehen unter anderem Sanierungen und Investitionen, die die Einrichtung attraktiver machen sollen. Die Anzahl der Besucher ist seit Jahren - mit Ausnahme von 2014 - rückläufig. Bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen steht die Stadt aber erst am Anfang. Tierparkleiterin Anja Dube braucht jedenfalls Geduld - und sammelt weiter Ideen.

Seit Ende September arbeitet sie mit externen Experten zusammen, darunter ihrem Görlitzer Kollegen Sven Hammer sowie dem Zoo-Architekten Peter Rasbach. "Die Gruppe ist wirklich gut. Wenn man seit mehreren Jahre hier arbeitet, wird man für viele Dinge einfach betriebsblind", sagt Dube. Fest stehe, dass sich die Einrichtung von einigen Arten früher oder später trennen wird. "Es wird mehr Platz für weniger Tiere geben." Welche Tiere das betrifft, verrät Dube noch nicht.

Vor kurzem wurde zudem eine Online-Umfrage abgeschlossen, in der Besucher zum Zoo befragt wurden. Die Beteiligung sei hoch gewesen, so Dube. Genaue Zahlen konnte sie jedoch ebenso wenig nennen wie die Pressestelle der Stadt. Eine Präsentation der Umfrage-Ergebnisse folgt Mitte Dezember - zunächst hinter verschlossener Tür. 2017 jedenfalls soll ein Masterplan her, mit konkreten Punkten, die auch umsetzbar sind.

Einer davon ist Dube besonders wichtig: "Wir brauchen einen Zoopädagogen." Der könne Führungen für verschiedene Gruppen übernehmen, die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und Ehrenämtler schulen. Auch für das Image der Einrichtung wäre das ein Gewinn, so Dube.

Das Problem: Eine solcher Posten müsste in der Verwaltung erst noch geschaffen werden. "Alle mittleren und großen Zoos haben eine solche Stelle", sagt die Leiterin. Das werde auch zunehmend in nationalen und internationalen Richtlinien gefordert. Im Agenda-Beirat der Stadt hat die Zoologin vor zwei Tagen für diesen Wunschposten geworben - und verhaltenen Optimismus geerntet. "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg", sagte Vorsitzender Thomas Scherzberg (Die Linke), als es darum ging, eine solche Stelle mit dem Stadtrat im nächsten Haushaltsplan zu verankern. Entschieden wird darüber allerdings erst im nächsten Jahr. Anja Dube braucht also weiterhin Geduld.