Mehr Zeit fÃ¼rs Schwimmen in den Ferien

Mehr Zeit fürs Schwimmen in den Ferien

Von Uwe Rechtenbach

erschienen am 30.09.2016



In den Herbstferien vom 3. bis 14. Oktober bietet die Stadt Chemnitz zusätzliche Öffnungszeiten in der 50-Meter-Schwimmhalle des Stadtbades an. Da die Schwimmhalle Gablenz wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, werden die Schwimmhalle "Am Südring" sowie das Stadtbad auch an den Wochenenden länger - jeweils bis 18 Uhr - geöffnet haben.

Zusätzliche Angebote gibt es im Stadtbad in der 50-Meter-Halle am Montag und Dienstag von 8 bis 14.30 Uhr sowie am Donnerstag von 6 bis 14.30 Uhr. Die Nutzung der Sauna und der 25-Meter-Halle sowie der Solarium- und Massage-Angebote sind voraussichtlich wieder ab Ende Oktober 2016 möglich, teilt die Stadt mit.