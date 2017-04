Mehr als 300 Gäste im "Chemnitzer Salon" mit Bodo Ramelow

erschienen am 30.03.2017



Chemnitz. Linker, Christ, ehemaliger Gewerkschafter, seit 2014 erster Regierungschef seiner Partei in Deutschland: Bodo Ramelow hat was zu sagen. Am Donnerstagabend stand der Thüringer Ministerpräsident bei der dritten Auflage des "Chemnitzer Salons" Rede und Antwort. Im Chemnitzer Opernhaus sprach "Freie Presse"-Chefredakteur Torsten Kleditzsch mit dem 61-jährigen Politiker über Gerechtigkeit, das rot-rot-grüne Regieren in Thüringen und die Perspektiven im Bund, über Populismus, Fremdenfeindlichkeit, Defizite in der deutschen Flüchtlingspolitik und über den Glauben. Knapp 330 Zuhörer waren gekommen.

Der "Chemnitzer Salon" ist eine von der "Freien Presse" seit 2015 veranstaltete Gesprächsreihe. Bisherige Gäste waren der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière (CDU) und der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz. Einen ausführlichen Bericht über das Gespräch mit Bodo Ramelow lesen Sie in der Samstagausgabe der "Freien Presse". (fp)