Mehr als 7000 Sportler bei Firmenlauf

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Mehr als 7000 Sportler sind am Mittwochabend beim Firmenlauf in Chemnitz an den Start gegangen. Zum Teil kost√ľmiert, zum Teil mit Fahrzeugen aus Pappe ausgestattet absolvierten sie eine 4,8 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt. Bei dem Lauf geht es vor allem um Teamgeist und Au√üenwerbung.

Mit mehr als 440 Teilnehmern stellte das Klinikum das stärkste Team. Die 7000 Teilnehmer bedeuten indes einen neuen Rekord: Noch nie sind seit der Wende mehr Teilnehmer bei einer Laufveranstaltung in Chemnitz gezählt worden. (lumm)