Mehr als nur ein Pflasterstein

Ein Amerikaner ist für die Verlegung von Stolpersteinen nach Chemnitz gereist. Letztendlich habe seine Familie die Pläne Hitlers durchkreuzt.

Von Jana Peters

erschienen am 21.09.2016



Charles G. Moerdler ist gut vorbereitet. Auf Deutsch und auf Englisch hat er seine Rede aufgeschrieben. Seine Familiengeschichte ist ihm wohlbekannt. Trotzdem kommen dem 81-Jährigen die Tränen, als er vor der letzten gemeinsamen Adresse seiner jüdischen Familie in Chemnitz, der Annenstraße 18, steht und die fünf Stolpersteine sieht. Je einer für seinen Vater Hermann, für seine Großmutter Rosa, für seinen Großvater David sowie für Mendel und Minna Brandwein, seine Großeltern mütterlicherseits. "Heute sind sie endlich zurück nach Hause gekommen", sagt Moerdler. Es gebe keinen Grabstein der an die getöteten Familienmitglieder erinnere. Nun endlich würden die fünf bronzefarbenen Kopfsteinpflastersteine diese Aufgabe übernehmen.

Die Stolperstein-Idee stammt von Künstler Gunter Demnig. Er verlegt europaweit Gedenksteine für die Opfer der Nationalsozialisten. Doch dafür gibt es nicht nur Beifall. So ist Charlotte Knobloch, bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden, eine entschiedene Gegnerin. Sie bezeichnet die Steine als unwürdiges Gedenken, weil die Opfer mit Füßen getreten würden.

Charles Moerdler aber, der als Anwalt in New York City lebt und seinen Namen im Englischen mit OE statt mit Ö schreibt, ist Demnig dankbar. Er wurde 1934 in Paris geboren, weil seine Eltern Hermann und Erna Anna kurz nach der nationalsozialistischen Machtübertragung nach Frankreich flohen. Leider, so Moerdler, seien sie 1935 zurückgekommen, weil eine Tante überzeugt war, das Regime der Nazis sei bald vorbei. 1938 floh die Familie erneut. Zunächst ging die Reise nach Prag, wo sich das Ehepaar trennen musste. Nur Frau und Kind, dank des französischen Passes, erhielten einen Durchlassschein. Der Versuch, in die Schweiz einzureisen, scheiterte. Sie reisten weiter nach Polen und verließen 1939 mit dem Schiff Danzig. Bis 1946 lebten sie in England, bis sie in die USA auswanderten. Das letzte Lebenszeichen seines Vaters erhielt seine Mutter mit einer Postkarte aus Riga, im Jahr 1942. Nach Kriegsende wurde Hermann Moerdler für tot erklärt.

Doch in einer Hinsicht sei es gelungen, die Pläne Hitlers zu durchkreuzen. Denn aus einer Handvoll verbliebenen Familienmitgliedern - neben seiner Mutter seien auch zwei Cousins entkommen - seien wieder über 40 Personen in den USA, Kanada und Israel geworden, die den Namen Moerdler und Brandwein tragen. Die Familie lebt weiter.