Mehrere Autos in Chemnitz aufgebrochen

erschienen am 09.11.2016



Chemnitz. Gleich sechs Autobesitzer in Chemnitz haben bei der Polizei Einbrüche in ihre Fahrzeuge angezeigt. In der Jägerstraße hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch auf einen Smart und einen VW abgesehen, in der Fritz-Reuter-Straße auf einen Nissan und in der Pestalozzistraße auf einen Opel-Transporter. Die Täter schlugen nach Polizeiangaben jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten unter anderem die Bedienelemente der Radios und Werkzeuge. Der Diebstahlschaden wird insgesamt auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Bereits am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in zwei an der Zschopauer Straße abgestellte Toyota ein und erbeuteten unter anderem Bargeld. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf schätzungsweise einige tausend Euro. (fp)