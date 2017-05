Mehrere Frauen im Chemnitzer Zentrum belästigt

erschienen am 06.05.2017



Chemnitz. Ein bislang unbekannter Mann soll am Freitagabend im Bereich des Neumarktes in Chemnitz mehrere Frauen belästigt haben. Laut eines Zeugen habe der Unbekannte mehrere Frauen angefasst und hinter sich hergezogen. Wie die Polizei berichtet, habe er den Frauen teilweise mit einem Messer gedroht. Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten konnten weder den Verdächtigen, noch die Opfer ausfindig machen.

Der Tatverdächtige wird als etwa 20-jähriger "südländischer Typ" mit dunklen Haaren beschrieben. Zudem war mit einer blauen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er trug eine Bauchtasche und hatte ein älteres Fahrrad bei sich. Zeugen oder Opfer der Belästigungen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371 3874102 bei der Polizei in Chemnitz zu melden. (fp)