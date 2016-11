Mehrere Geschäftseinbrüche in Röhrsdorf

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz. Einbrecher haben in der Nacht zu Montag mehrere Geschäfte an der Ringstraße im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf heimgesucht. Laut Polizei wurden in drei Geschäften die Eingangstüren aufgehebelt und es wurde dabei in mindestens einem Geschäft Bargeld gestohlen. Bei drei weiteren Geschäften blieb das Aufhebeln der Türen erfolglos. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro. (fp)