Mehrere Modellbahnlokomotiven aus Keller gestohlen

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. Unbekannte Täter haben aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses 20 Modellbahnlokomotiven gestohlen. Die Einbrecher drangen in der Nacht zu Mittwoch in das Haus in der Hofer Straße ein. Neben den Modellbahnen wurden auch etwa 40 zugehörige Modellbahnanhänger und ein Navigationsgerät entwendet. Der Stehlschaden beträgt laut Polizei 7500 Euro. (fp)