Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 174 in Chemnitz

erschienen am 07.10.2016



Chemnitz. Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Freitagnachmittag auf der B 174 am Ortsausgang Chemnitz gekommen. Nach ersten Informationen sind ein Audi und ein Seat kollidiert. Der Seat soll sich √ľberschlagen haben und auf dem Dach zum Liegen gekommen sein.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die B 174 war teilweise gesperrt.