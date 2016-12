Messe sucht die sportlichsten Chemnitzer

Malte Ziegenhagen fliegt für die Chemnitzer Basketballer von Korb zu Korb. Für einen Wett- bewerb im Januar muss er nun allerdings höher hinaus als jemals zuvor.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 20.12.2016



Malte Ziegenhagen will hoch hinaus. In knapp drei Wochen wird der Flügelspieler der Niners in der Chemnitzer Messehalle an die Decke gehen. Wie gut er das kann, bewies er erst am Samstag. Da flog er beim großen Weihnachtsspiel mit seiner Mannschaft so leichtfüßig an den Korb, dass er mit elf Punkten zum Sieg beitragen konnte.

Nun soll es für ihn aber noch weiter nach oben gehen - in bis zu 20 Meter Höhe. Ziegenhagen ist das prominente Zugpferd einer Mannschaft, die bei der dritten Auflage der Sport- und Wellnessmesse "C-Fit" Lust auf Bewegung machen soll. Dafür muss er nun klettern lernen. "Mann, geht das in die Arme", sagte der 25-Jährige, als er seine erste Übungsstunde in der Halle am Konkordiaplatz absolvierte. "So weit oben war ich noch nie. Worauf habe ich mich da nur eingelassen?"

Tina Rothaemel, Projektleiterin im Organisationsteam der Messe, weiß es: "Wir suchen die fittesten Chemnitzer." Deshalb organisiert sie im Rahmen der Messe einen Wettbewerb, an dem sich eben auch ein Team um Malte Ziegenhagen beteiligt. Wer gewinnen will, sollte unter anderem Koordination im Kletterparcours beweisen können. Mitten in der Halle wird ein Turm aufgebaut, der vom Boden bis unters Dach reicht. An dem Gestell wird Steffen Voigt, Geschäftsführer der Chemnitzer Kletterhalle, für Sicherheit sorgen. Denn so wie er Profisportler Malte Ziegenhagen den Klettergurt umlegt, will er das auch bei bisher untrainierten Besuchern der Messe tun. "Erfolgreiches Klettern ist nicht unbedingt eine Frage der Kraft, sondern vor allem Ergebnis eines starken Willens", sagt er.

Basketballer Malte Ziegenhagen wird in den kommenden Tagen noch einiges über das Klettern lernen. "Das geht ganz schön in die Schultern", stöhnte er nach seiner ersten Übungseinheit. Ein Schmunzeln konnte sich Steffen Voigt da nicht verkneifen. "Typisch Mann", sagte er. "Die versuchen fast alle, sich mit Kraft an den Klettergeräten hochzuziehen. Das geht eben in die Arme." Frauen würden ihre Haltung an der Wand eher mit Beinen und dem Allerwertesten koordinieren. "Das ist die effektivere Trainingsvariante", so Voigt weiter.

Wer sich - wie der Profisportler - an dem Team-Wettbewerb beteiligen will, wird aber nicht nur im Klettersport geprüft. Tina Rothaemel erklärt: "Es wird zudem Spielpartien an einer kleinen Tischtennisplatte geben. Eine echte Herausforderung." Denn das Tischlein ist nach Angaben der Messeorganisatoren kaum einen Meter lang. Dazu gibt es winzige Schläger, zierlich wie Frauenhandteller. Lediglich die Bälle bleiben im Originalformat. "Zudem müssen die Teilnehmer einen Hindernis-Parcours und einen Wissenstest zum Thema Sport absolvieren", beschreibt Rothaemel die Regeln. Dabei genüge es aber nicht, einige Medaillengewinner und Rekorde der vergangenen Sportjahre aufzuzählen. Während die Teilnehmer die Fragen beantworten, bekommen sie ein Springseil in die Hand und müssten es auch benutzen, spornt Tina Rothaemel weiter an. "Das wird ja immer schlimmer", schlägt sich Malte Ziegenhagen die Hände vor die Augen, als er von dieser Disziplin hört. "Ich bin ja gespannt, wie ich da abschneide."

Der Teamwettbewerb soll Höhepunkt am Messesonntag werden. So viele Besucher wie möglich sollen gewonnen werden, um sich mit ihren Freunden der Herausforderung zu stellen und es der Konkurrenz zu zeigen, heißt es im Vorfeld der Messe. Beteiligen könnten sich demnach reine Männer- und Frauenteams oder gemixte Mannschaften. Das Alter oder die körperliche Fitness spiele für die Teilnahme keine Rolle.