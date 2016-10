Mieter des Sprengstoff-Hauses: "Wir saÃŸen auf einem Pulverfass"

Mieter des Sprengstoff-Hauses: "Wir saßen auf einem Pulverfass"

Nach drei Nächten im Hotel oder bei Verwandten durften die meisten gestern in ihre Wohnungen zurückkehren - erleichtert zwar, aber auch mit einem mulmigen Gefühl.

Von Bettina Junge

erschienen am 12.10.2016



Petra Swoboda fröstelt es, als sie kurz nach 7 Uhr ihre Wohnung im ersten Stock im Haus an der Straße nad Labem 97 betritt. "Ich muss erst mal die Heizung aufdrehen", sagt die 66-Jährige. Nach dem Polizeieinsatz am Samstag standen die Türen offen, es ist kühl in den Räumen. "Aber es fehlt nichts", so die Rentnerin erleichtert. Nur in ihre Abstellkammer könne sie noch nicht, denn dort hatte die Polizei den Schließzylinder aufgebrochen. Das Schloss muss erneuert werden. An der Tür klebt ein gelber Zettel, wie bei etwa der Hälfte der Wohnungen im Haus. Deren Mieter sind noch nicht zurückgekehrt.

Die alleinstehende Frau ringt um Fassung, als sie über die Ereignisse der vergangenen 45 Stunden erzählt. "Wir alle saßen praktisch auf einem Pulverfass." Sie wisse zwar, dass einige Flüchtlinge im Haus wohnen. Aber den festgenommenen Terrorverdächtigen Dschabir al-Bakr habe sie erst im Fernsehen beim Fahndungsaufruf gesehen. Sie notiert den Namen auf einen Zettel, um später am Klingelknopf zu schauen, ob sein Name oder der des Syrers Khalil A. draufsteht, der die Wohnung gemietet hat.

Sie hatte am Samstagmittag gerade eine Gulaschsuppe gekocht, als es fünf vor Zwölf klingelte, etwa acht vermummte Polizisten vor ihr standen und sie mit einer Maschinenpistole im Anschlag aufforderten, die Wohnung zu verlassen. Bekleidet war sie da nur mit Haushose, T-Shirt, Strickjacke und Pantoffeln. Über die Stationen Bus, Oberschule und Hotel im Europark sei sie schließlich zu ihrer Tochter gekommen, die in Siegmar wohnt. "Da kam ich erst mal zur Ruhe", erinnert sie sich.

Im Laufe des gestrigen Tages kehrt langsam wieder Normalität im Haus ein. Petra Swoboda verlässt am Mittag das Haus, um, wie seit vier Wochen geplant, 12.30 Uhr beim Friseur zu sein. Die gelben Zettel werden immer weniger. Das heißt: Die Bewohner sind wieder eingezogen. Viele befragte Mieter wollen nicht mehr über die Geschehnisse sprechen. "Kein Kommentar", sagt ein Mann, der direkt unter der Wohnung wohnt, in der der Sprengstoff gefunden wurde.

An der Tür mit der Nummer 309 steht kein Name, kein Fußabtreter. Die Klingel funktioniert nicht. Davor machen sich zwei Experten des Landeskriminalamtes zu schaffen und vermessen einige Fenster. "Wir begutachten die Schäden", sagt ein Beamter. Dessen Behörde hat den Terroreinsatz geleitet. Die Staatskasse soll für die Schäden aufkommen. Gemeinsam mit dem Vermieter, der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG, soll dann die Terror-Wohnung 309 angeschaut werden.

Im Gang weiter hinten steht an der Tür ein ausländischer Name. Shaparak Ghanbari öffnet nach dem Klingeln und erzählt auf Englisch, dass sie und ihr Mann Flüchtlinge aus dem Iran sind. Sie habe al-Bakr nicht gekannt und sei froh, dass die Gefahr jetzt vorbei sei.

"Das wühlt alles zu sehr auf", sagt eine andere Nachbarin, die während des Terroralarms auf Arbeit war und am Abend nicht wieder in ihre Wohnung gekommen war. "Die Tür war aufgesprengt worden", sagt sie. Inzwischen sei alles wieder repariert. Die Angst sitze aber noch tief, denn so etwas könne wieder passieren, fügt sie hinzu.

An einer Tür klebt ein Zettel. Eine Krankenschwester teilt der Mieterin mit, dass sie am nächsten Tag wieder zum Tablettensetzen kommt. Ihre Tabletten hat auch die 94-jährige Gertrud Leinte genommen, die drei Tage lang im DRK-Altenpflegeheim Unterkunft erhielt. Sie legt sich nach der Ankunft gleich hin. "Sie braucht ihre Ruhe, sie hat noch am ganzen Leib gezittert", sagt ihre Schwiegertochter Roswitha Leinte, die mit ihrem Mann in Bernsdorf wohnt. "Wir sind froh, dass alles vorüber ist." So empfindet auch Harro Saupe, der mit seiner Frau zwischenzeitlich Unterkunft beim Bruder in Burgstädt erhielt. "Wir konnten es gar nicht erwarten, dass wir wieder in unsere vier Wände können", sagt der 78-Jährige. Um gleich in der Nähe zu sein, übernachtete das Rentner-Ehepaar am Montag in seinem Wohnwagen auf dem Dauercampingplatz am Stausee Oberwald.

Im Haus waltet inzwischen Birgit Walde ihres Amtes. Die 56-Jährige arbeitet für ein Reinigungsunternehmen und hätte diese Woche sowieso in der Nummer 97 die Flure wischen müssen. "Als ich im Urlaub von dem Terroralarm hörte, bekam ich es mit der Angst zu tun", sagt die Chemnitzerin, die nicht weit entfernt von dem Haus wohnt. Es sei beängstigend, "dass so etwas quasi vor der Haustür passiert". Erst habe sie gedacht, dass besonders viel Arbeit auf sie wartet. Denn nach dem Polizei-Einsatz mit der Sprengung des 1,5 Kilogramm schweren Sprengstoffs im Hof, den kaputten Türen und Fenstern habe sie viel Dreck und Schutt erwartet. Aber die GGG-Hausverwaltung habe mit den Handwerkern schon vieles über Nacht repariert und gereinigt.

Die spärlich eingerichtete Wohnung 309 von Khalil A. hingegen bleibt laut GGG-Sprecher Erik Escher vorerst leer. Auch dort werden wie im Rest des Hauses alle Spuren des Geschehens beseitigt. "Es soll nichts mehr an die Vorfälle erinnern", sagt er. Den Gesamtschaden beziffert er auf 10.000 bis 20.000 Euro.