Mieter schockiert: Nachbar stirbt nach Wohnungsbrand

Die ersten Bewohner waren schon im Bett, als es plötzlich nach Rauch roch. Dann musste alles ganz schnell gehen.

Von Michael Müller

erschienen am 09.01.2017



Das erste Wochenende des neuen Jahres - die Mieter des Eckhauses Philipp-/Hainstraße auf dem Sonnenberg werden es so schnell nicht vergessen. Bei einem Wohnungsbrand mit enormer Rauchentwicklung sind zwei ihrer Nachbarn schwer verletzt worden. Die 44 Jahre alte Frau und ihr 52-jähriger Lebensgefährte hatten bereits das Bewusstsein verloren, als sie in der Nacht zu Samstag aus der völlig verqualmten und verrußten Wohnung geholt wurden. Beide mussten mit schwerer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Für die übrigen Mieter sah zunächst alles nach einem vergleichsweise glimpflichen Ausgang aus: Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell löschen, sodass er sich nicht auf andere Wohnungen ausbreitete. Nach knapp zwei Stunden durften die Bewohner, darunter mehrere Kinder, in ihre Wohnungen zurück. Sie hatten sie Hals über Kopf verlassen müssen, harrten bei minus 12Grad zunächst im Freien aus. Später konnten sie sich in einem eigens herbei beorderten Bus der CVAG ein wenig aufwärmen.

Am Vormittag des nächsten Tages dann die schockierende Nachricht: Ihr Nachbar hat den Brand nicht überlebt. Er hatte bereits vor dem Abtransport ins Krankenhaus reanimiert werden müssen. Dennoch erlag er später seinen schweren Verletzungen.

"Ich kann's noch gar nicht fassen", sagt Wiebke Wabner, eine Freundin des Paares, blass und frierend. Die 44-Jährige, die ebenfalls in dem Haus wohnt, kümmert sich seit dem Brand um den Hund der beiden. Feuerwehrleute hatten den Mischling ebenfalls aus der Wohnung gerettet und medizinisch betreut. "Offenbar hatte er am Boden nicht so viel von dem nach oben aufsteigenden Rauch abbekommen", meint ein Feuerwehrmann.

Den Bewohnern der Brandwohnung im ersten Stock indes könnte genau der zum Verhängnis geworden sein. Vor allem in Räumen mit Gegenständen aus Kunststoff - Fernseher und sonstige Haushaltselektronik beispielsweise - entstünden bei Bränden schnell hochgiftige Dämpfe, erläutert Ronald Günther vom Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr. "Zwei, drei Atemzüge genügen da oft schon, um das Bewusstsein zu verlieren." Aus diesem Grund werde immer wieder für den Einbau von Rauchmeldern geworben. "Die Geräte schlagen frühzeitig an, sodass man zumindest sich selbst noch in Sicherheit bringen kann."

Ob die Brandwohnung mit Rauchmeldern ausgestattet war und ob diese im Falle eines Falles tatsächlich hätten die schweren Vergiftungen verhindern können - all dies war gestern ebenso noch offen wie die Ursache des Feuers. Unterm Strich aber, so heißt es von den Einsatzkräften, hätte unter ungünstigeren Umständen noch weitaus Schlimmeres passieren können. Da in der Wohnung alle Türen und Fenster geschlossen gewesen seien, sei der Sauerstoff schnell aufgebraucht gewesen, weswegen sich kaum mehr Flammen bilden konnten. "Sonst wäre es für noch mehr Bewohner gefährlich geworden."