Migrantenklassen an jeder zweiten Schule

An immer mehr Einrichtungen ist sichtbar: Die Schulpflicht gilt für alle. Eine Folge: Nahezu jedes Fach wird ein wenig auch zum Sprachunterricht. Eltern und Lehrer sind verunsichert.

Von Michael Müller

erschienen am 27.08.2016



Sie sind da, und die meisten werden länger bleiben: Schüler mit Migrationshintergrund gehören an vielen Chemnitzer Schulen mehr und mehr zum vertrauten Bild. An fast jeder zweiten der gut 60kommunalen Grund-, Ober- und Berufsschulen sowie Gymnasien in Chemnitz gibt es für sie mittlerweile spezielle Vorbereitungsklassen. Dort erhalten die Kinder und Jugendlichen erste Kenntnisse in der deutschen Sprache vermittelt, bevor sie schrittweise in die Klassenstufen ihrer Altersgruppe integriert werden und an eine Schule in ihrer Nähe wechseln.

Aber auch reguläre Einschulungen sind keine Seltenheit mehr. Kinder, die bereits eine Kindertagesstätte besucht und dort im Alltag schon gut Deutsch gelernt haben und die von Fachleuten für "einschulungsreif" befunden werden, werden - mehr oder weniger - als ganz gewöhnliche Erstklässler behandelt.

Zwar gibt es mittlerweile nahezu überall extra Lehrer für Deutsch als Zweitsprache, Sozialarbeiter und Integrationshelfer, die die Schulen unterstützen. Doch immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich über kurz oder lang so ziemlich jeder Lehrer auf eine dauerhaft veränderte Situation an den hiesigen Schulen wird einstellen müssen.

Vor allem beim Thema Sprache. Migrantenkinder lesen oft langsamer als einheimische, ihr Sprachverständnis ist trotz begleitender Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache naturgemäß weit weniger gut entwickelt. Und das hat Folgen, die sich in nahezu jedem Fach unweigerlich bemerkbar machen. "Alle Lehrer müssen sich bewusst werden, welche Verantwortung sie für die sprachliche Bildung haben", verdeutlicht Jana John vom Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit.

Um die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, gibt es in Chemnitz das sogenannte Kompetenzzentrum sprachliche Bildung. Angesiedelt an der Oberschule "Am Flughafen", berät es bei Bedarf Lehrer an Schulen und Gymnasien in Chemnitz und Umgebung im Umgang mit Migrantenschülern. "Oft geht es dabei um die Frage, wie man bei sprachlichen Schwierigkeiten den Unterrichtsstoff vermittelt", erläutert Tordis Hollstein, die Leiterin des Zentrums. Oder darum, wie bei schriftlichen Tests fachliche Leistungen bewertet werden sollten, wo es doch sprachlich noch arg hapert.

Die Erfahrungen an den Schulen sind höchst unterschiedlich. So gibt es Migrantenkinder, die mit ihren Leistungen im Unterricht ohne Weiteres mithalten können, zum Teil besser abschneiden als mancher ihrer deutschen Altersgenossen. Andere müssen Klassenstufen wiederholen, weil sie im Unterricht nicht mitkommen und sich oft auch nicht getrauen, ihre Lehrer darauf anzusprechen. "Auf die Frage hin ,Hast Du das verstanden?' wird grundsätzlich genickt", schildert eine Pädagogin. Besonders prekär wird es, wenn Betreuungslehrer der Spezialklassen ausfallen. Dann landen ihre Schüler nicht selten im regulären Unterricht - und verstehen kaum ein Wort. Fachlehrer fühlen sich überfordert.

Vielfältig auch die Erfahrungen mit Elternreaktionen. Integrationshelfer berichten, nicht wenige Eltern sorgten sich, das vielfach durch Lehrermangel und Ausfallstunden ohnehin das für gefährdet erachtete Bildungsniveau könne durch die Zusatzaufgabe der Integration ausländischer Schüler weiteren Schaden nehmen. "Mitunter treten sie dabei ziemlich forsch auf, manchmal regelrecht aggressiv", heißt es. Beim Kreiselternrat hingegen war derlei bislang noch kaum Thema. Im Grundschulbereich sei ihm nur die Anfrage eines einzigen Elternteils erinnerlich, sagt Ingo Roscher vom Vorstand. "Und was dort an Hinweisen kam, hat sich dann nicht so bestätigt."

Tordis Hollstein und ihre Mitstreiter vom Kompetenzzentrum sprachliche Bildung haben mittlerweile einen eigenen Fortbildungskatalog für Lehrer entwickelt. Aber auch mit Erziehern in Kindertagesstätten,den wegen ihrer eigenen Sprachschwierigkeiten oft verängstigten Eltern und mit Flüchtlingsorganisationen wollen sie stärker zusammenarbeiten und sie beraten. "Das Arbeitsfeld", so Hollstein, "ist riesengroß."