Milchtankstelle: BehÃ¶rde warnt vor krankmachenden Keimen

Milchtankstelle: Behörde warnt vor krankmachenden Keimen

Rohmilch steht im Verdacht, Darmerkrankungen zu verursachen. Die Erzeuger in Bräunsdorf haben eine einfache Erklärung dafür.

Von Rita Türpe

erschienen am 24.09.2016



Limbach-Oberfrohna. Ansteckende Durchfall-Erkrankungen sind in der warmen Jahreszeit keine Seltenheit. Ein Erreger ist in den vergangenen Wochen allerdings besonders aufgefallen: Campylobacter. Überdies teilte das Gesundheitsamt im Landratsamt Zwickau mit, dass Erkrankte vermehrt äußerten, dass sie Rohmilch aus einer "Milchtankstelle" getrunken hätten. Die infektiöse Darmerkrankung sei meldepflichtig nach dem Infektionsgesetz, so das Amt. Deshalb müssten Ermittlungen zu möglichen Infektionsquellen angestellt werden.

Der Wirtschaftshof Sachsenland hat direkt neben dem Kuhstall in Bräunsdorf eine solche Milchtankstelle aufgebaut. Seit Ende Juni ist an diesem Automaten frische, unverarbeitete Rohmilch zu haben. Die Resonanz darauf war von Anfang an gut. "Wir verkaufen dort täglich mehr als 100 Liter Milch", sagt Wirtschaftshof-Mitarbeiterin Theresa Wagner.

Dass die Milch Krankheitsfälle ausgelöst hat, hält sie jedoch für unwahrscheinlich. Zum einen gebe es generell an jeder Milchtankstelle für die Kunden den Hinweis, dass die Milch vor dem Verzehr abgekocht werden muss. Rohmilch, bei der es sich nicht um Vorzugsmilch aus speziell kontrollierten Betrieben handelt, ohne Erhitzen zu verzehren, sei riskant, sagt sie. Denn anders als Frischmilch im Laden werde sie ohne Wärmebehandlung und Homogenisierung abgegeben.

Keime seien an allen Naturprodukten normal, erklärt Wagner. Wie groß die Keimzahl sein darf, ist per Gesetz geregelt. Darüber, dass die erlaubte Keimzahl nicht überschritten wird und dass nichts auf krankmachende Keime hindeutet, wache das Veterinäramt. "Es gibt drei Kontrollen des Amtes bei uns pro Monat", sagt Wagner. "Bisher habe es keine Beanstandungen gegeben." Zusätzlich komme Milch vom Wirtschaftshof, die an eine Molkerei geliefert wird, dort täglich auf den Prüfstand. Auch diese Proben hätten nie Grund zur Besorgnis gegeben.

Das Bundesamt für Risikobewertung schätzt laut Gesundheitsamt ein, dass Ausbrüche von Lebensmittelinfektionen in Verbindung mit Rohmilchverzehr nahe legen, dass Verbraucher die Hinweise der Milcherzeuger nicht befolgen. Also die Milch beispielsweise nicht ausreichend erhitzen. Das sei mit gesundheitlichen Risiken verbunden, warnt das Bundesamt. So gebe es Erreger, die vom Tier direkt über die Milch ausgeschieden werden. Meist gelangten die Keime aber aufgrund von Hygienemängeln beim Melken ins Lebensmittel.

Vor allem Kinder, Schwangere, ältere und kranke Menschen sollten daher grundsätzlich auf den Verzehr unabgekochter Milch verzichten. Das Risiko einer Lebensmittelinfektion bestehe auch für gesunde Erwachsene. Je nach Erregertyp könne es zu leichten bis schweren Erkrankungen kommen. Besonders schwer könnten die Erkrankungen bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren oder durch Krankheit geschwächten Menschen sein.

Campylobacter sind Bakterien, die ansteckende Durchfall-Erkrankungen auslösen, so die Behörde. Sie treten weltweit auf, in Europa besonders in der warmen Jahreszeit. Die Bakterien leben vor allem im Verdauungstrakt von Tieren - meist ohne dass diese selbst erkranken. Die Übertragung könne durch Milch, aber auch auf anderen Wegen wie durch nicht durchgegartes Fleisch oder Rohwurst übertragen werden. Beim Menschen könne die Infektion zu Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, heftigen Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfällen führen, so eine Sprecherin.

Die Rohmilch-Automaten haben nach Ansicht des Bundesamtes für Risikobewertung keinen Einfluss. Diese Automaten halten die Milch kühl und verhindern eine Vermehrung von Bakterien, heißt es in einer Erklärung dazu. Allerdings führe die Kühlung nicht zu einer Verminderung der Anzahl von Keimen, die sich bereits in der Milch befinden. Jeder solle bedenken, dass Milch ein empfindliches Lebensmittel ist. Es könne kaum ausgeschlossen werden, dass es mit Mikroorganismen in Kontakt komme. Um diese abzutöten, sei Pasteurisieren, also die kurzzeitige Erwärmung auf Temperaturen von mindestens 75 Grad Celsius, oder eben Abkochen nötig.