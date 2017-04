Millionen-Hilfe für den CFC: Stadtrats-Entscheidung ist ungültig

erschienen am 05.04.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer Stadtrat muss erneut über die Millionen-Hilfe für den in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC abstimmen. Grund ist ein Schreiben der Landesdirektion Sachsen, die das Handeln der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen juristisch überwacht. Sie beanstandet den Stadtrats-Beschluss vom 16. Dezember 2016, weil ein Mitglied des Gremiums befangen gewesen sein soll. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Der Beschluss soll deswegen so schnell wie möglich erneut auf die Tagesordnung des Stadtrates gesetzt werden. Die Mitglieder hatten am 16. Dezember entschieden, dass die Stadt dem Verein 1,26 Millionen Euro auszahlt. Das Geld ist für den CFC, bei dem aufgrund von Managementfehlern ein Millionen-Defizit entstanden war, überlebenswichtig.

Bei dem Stadtratsmitglied, das die Landesdirektion Sachsen als befangen erachtet, handelt es sich um den Vize-Chef der Linksfraktion, Dietmar Berger. Grund für die Befangenheit soll demnach die Mitgliedschaft Bergers im Aufsichtsrat der Volksbank Chemnitz sein. Das Institut ist offenbar eine der Hausbanken des Chemnitzer FC und soll dem Verein auch einen Kontokorrentkredit gewährt haben. Der Vorwurf lautet nun, Berger habe für die Millionenzahlung an den CFC gestimmt, um die Volksbank vor einem Zahlungsausfall zu schützen, der womöglich dann eingetreten wäre, wenn der CFC die Insolvenz hätte beantragen müssen. Berger selbst bestreitet die Befangenheit. Der "Freien Presse" sagte er heute, die Unterstellung, er wäre korrumpierbar, sei eine unverschämte Unterstellung.

Auch die Stadtverwaltung hält den Vorwurf von Bergers Befangenheit für unbegründet. Die Kommune habe sich gegenüber der Landesdirektion "anders positioniert", hieß es heute aus dem Rathaus. (lumm/su)