Millionen-Plan für marode Eislaufbahn

Nach jahrelangen Bemühungen soll die Sportstätte im Küchwald saniert werden. Kostenpunkt: neun Millionen Euro. Das Konzept sieht vor allem eine wichtige Neuerung vor.

Von Sandra Häfner

erschienen am 04.02.2017



Am Montag hatte sich Nico Ihle, der derzeit beste deutsche Eisschnellläufer, in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Nun erreicht den mehrfachen Weltcupgewinner eine weitere positive Meldung aus Chemnitz. Die Eislaufbahn im Küchwald soll erneuert werden. Vom Umbau seiner Heimbahn würde er erheblich profitieren, sagt der Profisportler und ergänzt: "Ich könnte mehr in Chemnitz trainieren und wäre häufiger zu Hause." Um witterungsunabhängig trainieren zu können, nutzt er derzeit oft eine Halle in Berlin. Eine Überdachung des Chemnitzer Eisovals würde für Ihle vieles vereinfachen. Grundsätzlich seien die Trainingsbedingungen im Küchwald top. "Eine überdachte Bahn wäre das I-Tüpfelchen", so der Sprinter von der Chemnitzer Skatergemeinschaft.

Am Mittwoch soll der Stadtrat über einen Antrag der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen entscheiden, für rund neun Millionen Euro die Sportstätte zu erneuern. Der mehr als zehn Jahre lange Kampf des Eisschnelllauf-Clubs um eine Überdachung der 400-Meter-Eislaufbahn könnte dann ein erfolgreiches Ende finden. "Das war überfällig. Ich freue mich, dass das Geld in den Haushalt eingestellt werden soll", sagt Vereinsvorsitzender Marcel Brandt. Die Überdachung der Lauffläche sei eine Voraussetzung, um Bundesstützpunkt zu bleiben.

Doch auch den Freizeitläufern komme eine sanierte Sportstätte zugute, sagt Sascha Brandt, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Eissport- und Freizeit. Die Zeit dränge, denn die Betonpiste des Eisovals sei derart sanierungsbedürftig, dass laut einer Untersuchung das Eislaufen ab 2020 gefährdet sei, so Brandt. Er hoffe, dass sich der Stadtrat für die Investition entscheide und so zeige, dass sich die Stadt nicht nur auf den Fußball konzentriert, sondern alle sportlichen Interessen im Blick hat.

Das Neun-Millionen-Euro-Vorhaben soll die Stadt laut SPD-Fraktionsvorsitzendem Detlef Müller mit fünf Millionen Euro unterstützen, vier Millionen die Betreibergesellschaft beisteuern. "Wir müssen das Momentum nutzen", sagt auch Susanne Schaper, Fraktionsvorsitzende der Linken. Durch freigewordene Mittel sei genügend Geld da, um die Eisbahn zu sanieren, betonte sie auf Nachfrage. So eine Chance bekomme man nicht wieder. Das Vorhaben sieht den Abriss der alten Bahn und den Neubau vor. Zudem soll die Eislauffläche überdacht werden, erklärt Detlef Müller. Er geht davon aus, dass das Projekt aufgrund der fortgeschrittenen Planung 2018 umgesetzt werden kann. Seit Jahren schiebe man das Vorhaben vor sich her, so Müller: "Es steht auf unserer Wunschliste und ist auch im Plan für die Sportentwicklung enthalten." Da es jedoch nicht möglich gewesen sei, an Fördermittel zu kommen, wurde die Sanierung immer wieder verschoben. Eigentlich sei das auch eine Aufgabe des Bundes, schließlich schauten bei Olympia alle auf Medaillen, so Müller. "Aber es bringt nichts. Wenn wir den Eisschnelllaufsport in Chemnitz halten wollen, müssen wir die Anforderungen erfüllen und das Geld selbst in die Hand nehmen." Dass das Geld nun fließen soll, habe mit der finanziellen Unterstützung für den CFC und die in Chemnitz stattfindenden Deutschen Meisterschaften im Radsport nichts zu tun, so Müller. "Uns ist der Eislauf wichtig. Nicht nur der Sport, auch das Freizeitlaufen", so Müller. Schaper sieht das ähnlich. "Wir wollen mit der Investition ein Zeichen setzen für den Chemnitzer Norden und für den Eislaufsport. Es geht nicht nur um den Fußball", sagt die Politikerin.

Die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat wolle sich dem Vorschlag von Rot-Rot-Grün grundsätzlich nicht entziehen. Die Eislaufbahn zu sanieren sei eine gute Idee, aber zu kurz gedacht, sagte gestern CDU-Stadtrat Ralph Burghart. Die Eisbahn sei nur ein Teilaspekt, es sei wichtig die Gesamtentwicklung des Küchwald-Areals im Auge zu behalten. Dazu gehörten auch die technischen Anlagen, das geplante Schwimmbad und die Küchwaldbühne.