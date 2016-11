Mit Reparaturen Rohstoffe sparen

Greenpeace will Handynutzern mit einem neuen Angebot auf dem Sonnenberg helfen, ihre Geräte länger zu nutzen. Es gibt vor allem zwei Probleme.

Von Sandra Häfner

erschienen am 12.11.2016



Sonnenberg. Handynutzer fürchten die Spider-App. Denn statt eines Computerprogrammes für das Mobiltelefon bezeichnet es die etwa durch einen Sturz gesprungene Abdeckung eines Handys. Sie sieht dann aus, wie von einem Spinnennetz (im Englischen heißt Spinne spider) überzogen. Das Display des Mobiltelefons durch Fingerbewegungen zu bedienen, funktioniert nicht mehr. Oft werden die Geräte dann weggeschmissen. Doch das muss nicht sein, sagt Greenpeace Chemnitz und ruft dazu auf, kaputte Handys zu reparieren statt sie wegzuwerfen.

Gestern öffnete die Organisation auf dem Sonnenberg erstmals ihr Repair-Café. Zwar war der Andrang noch eher verhalten, aber die Greenpeace-Mitglieder um Thomas Bossack und Bernd Voigtländer laden ab sofort immer am zweiten Montag im Monat zur Selbsthilfe ein. Sie haben eine Werkbank mit Spezialwerkzeug zur Handyreparatur eingerichtet. An einem Computer können Videos aufgerufen werden, die bei der Arbeit helfen sollen. Auch ein Schutzkabel klemmt an der Steckdose und muss um das Handgelenk gewickelt werden. Es leitet die statische Aufladung ab, die bei der Handy-Reparatur entsteht. Defekte Akkus und kaputte Displays gehören laut Greenpeace zu den häufigsten Handykrankheiten. "Wir helfen auch, das richtige Bauteil zu bestellen und sind beim Einbau behilflich", sagt Thomas Bossack.

Doch die Selbstreparatur hat auch Grenzen. "Wenn das Handy noch relativ neu ist und Garantie hat, raten wir, es einzuschicken. Auch bei Problemen mit der Software des Telefons sind wir machtlos", sagt Thomas Bossack. Die Unterstützung im Repair-Café ziele vor allem auf die Erneuerung von Bauteilen. So könne ein Akku für wenig Geld im Internet bestellt werden.

Die Selbstreparatur soll helfen, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu sparen, die zum Bau von Handys benötigt werden. Nach einer von Greenpeace veröffentlichten Studie verbrauchen Smartphone- und Tablet-Hersteller jährlich 300.000 Tonnen Rohstoffe. Kriege werden immer häufiger um Rohstoffe geführt, sagt Thomas Bossack.

Das Handy-Repair-Café im Greenpeace-Büro, Zietenstraße 16, öffnet am Montag ab 19 Uhr.Es soll dann am zweiten Montag jedes Monats ab dieser Zeit geöffnet sein.