Mit dem Patienten-Taxi in die Praxis

Wer bislang Hausbesuche in Anspruch nimmt, könnte bald mit dem Fahrdienst zum Arzt gebracht werden. Mediziner könnten so Leerlauf vermeiden, glaubt die Kassenärztliche Vereinigung, die in dieser Idee ein Mittel gegen den Ärztemangel sieht.

Von Jürgen Werner

erschienen am 12.04.2017



Der Arbeitsalltag von Claudia Kühnert ist klar aufgeteilt. Während die Allgemeinmedizinerin vormittags Patienten in ihrer Praxis an der Brückenstraße empfängt, ist der Nachmittag in der Regel für Hausbesuche reserviert. "In zwei Stunden schaffe ich vier Termine, weil ich für jeden Besuch etwa eine halbe Stunde einplane", sagt Kühnert. Die An- und Abfahrtszeiten seien da aber noch nicht eingerechnet. "In der gleichen Zeit könnte ich in meiner Praxis etwa zehn Patienten betreuen", sagt die Ärztin. Würde ein Teil der Menschen, die sie zuhause besuche, stattdessen per Taxi zu ihr gebracht werden, wäre dies eine "große Erleichterung", wie Kühnert betont.

Exakt dies sieht die Idee vor, die Axel Stelzner, Leiter der Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), bei einer Diskussionsrunde der Fraktion der Linken im Stadtrat zum Thema Ärztemangel vorgestern Abend ins Spiel brachte. "Die Zeit, die ein Hausarzt im Auto verbringt, um von A nach B zu fahren", ist definitiv verloren", sagte er. Ein Modell, bei dem Patienten via Taxi von der eigenen Wohnung in die Praxis und wieder zurück gebracht werden, gebe es in mehreren Gemeinden bereits. Für Chemnitz sei es flächendeckend sinnvoll - als ein Instrument, um in kürzeren Zeiträumen mehr Menschen behandeln zu können. "Die Kommune sollte hier die entsprechenden Strukturen schaffen", so Stelzner. Es gehe aber dabei nicht darum, Hausbesuche komplett zu eliminieren - nicht jeder Patient sei transportfähig.

Auch Benita Martin, die in Harthau als Allgemeinmedizinerin praktiziert, hat mit langen Fahrtzeiten zu kämpfen. Täglich absolviert sie zwischen zwei und acht Hausbesuche, ihr Einzugsgebiet erstreckt sich bis nach Kemtau und Burkhardtsdorf. Von der Idee, Patienten-Taxis einzusetzen, hält sie allerdings nicht allzu viel. "Letztlich würden die langen Wege auf die Patienten übertragen. Ich glaube nicht, dass die Akzeptanz gegeben wäre", sagt sie. Dass die Zahl der Ärzte stetig sinke, und die praktizierenden im Schnitt immer älter würden, stelle sie allerdings ebenfalls fest.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen, die der Regionalausschusschef der KVS, Klaus Hamm, bei der Veranstaltung vorlegte. Demnach sind knapp zwei Drittel sämtlicher Chemnitzer Hausärzte mindestens 60 Jahre alt, zehn Prozent sogar über 65. Bei den Hausärzten gebe es zwar derzeit noch einen statistischen Versorgungsgrad von 98 Prozent, man steuere aber auf einen Wert von unter 70 zu, so Hamm. Bei 75 Prozent beginne statistisch betrachtet die Unterversorgung. Weil der Notstand aber in anderen Gegenden noch größer sei, biete die KVS jungen Ärzten immer erst dort eine Stelle an. Chemnitz müsse deshalb selbst aktiv werden.

So soll die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft CWE künftig auch auf Medizinmessen präsent sein, um Ärzte nach Chemnitz zu locken. Einen entsprechenden Antrag hatte der Stadtrat im Januar beschlossen. Zudem prüft die Verwaltung derzeit, in welchen Stadtteilen der Ärztenotstand besonders groß ist. Liegt das Konzept vor, wollen die Linken laut Fraktionschefin Susanne Schaper beantragen, dass das Thema Patienten-Taxis mit aufgenommen wird.

Einen weiterer Ansatz könnten zudem sogenannte Weiterbildungsassistenten darstellen - Ärzte, die sich zum Allgemeinmediziner fortbilden und später eine eigene Praxis gründen oder übernehmen können. Das Klinikum bildet solche über den eigenen Bedarf hinaus aus, wie Anne Hensel von der "Initiative Hausärzte für Chemnitz" betonte. Die Ärzte würden während der Weiterbildung von den niedergelassenen Kollegen betreut, wo sie auch arbeiten, so Hensel.