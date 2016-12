Mit mulmigem Gefühl am Glühweinstand

Auf dem Weihnachtsmarkt war der Anschlag von Berlin das Hauptgesprächsthema. Händler machen sich Gedanken um die Sicherheit. Und die Polizei rüstet auf.

Von Sandra Häfner

erschienen am 21.12.2016



Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin versuchen Händler und Besucher des Chemnitzer Weihnachtsmarktes, dem Geschehen in der Hauptstadt mit so viel Normalität wie möglich zu begegnen. Weihnachtslieder erklingen aus den Lautsprechern, das Riesenrad dreht sich, Besucher kaufen Geschenke oder lassen sich eine Bratwurst schmecken - auf den ersten Blick ein Tag wie jeder andere auf dem Weihnachtsmarkt.

Doch noch häufiger als sonst waren gestern Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Areal unterwegs, sagen Besucher. Polizisten mit Schutzwesten und Maschinenpistolen waren immer wieder an Zufahrten zu sehen. Die Polizei hat ihre Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt erhöht, sagt eine Sprecherin. Personal und Ausrüstung seien aufgestockt worden. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gebe es jedoch nicht, so die Beamten. Die Stadt sehe keine Veranlassung für Einschränkungen, das Programm werde wie vorgesehen weitergeführt, hieß es aus dem Rathaus. Allerdings soll die Musik gedämpfter abgespielt werden. Zudem ordnete die Oberbürgermeisterin Trauerbeflaggung als Zeichen der Anteilnahme mit den Berliner Opfern an, die Schausteller tragen schwarze Binden. Der Stadtordnungsdienst werde zudem "alle verfügbaren Kräfte auf dem Weihnachtsmarkt einsetzen", teilte die Verwaltung mit.

Die Gespräche von Händlern und Besuchern drehten sich um den Anschlag. Mit Sorge schaut Uwe Volkland in die Hauptstadt. Nicht unbedingt, weil sein Stand "Zum Schokoladenmädchen" direkt am Eingang und damit am Rand des Weihnachtsmarktes steht und für ihn die Gefahr womöglich größer ist als für Buden in der Mitte. Doch der Chemnitzer erwartet einen Besucherrückgang. "Die Kollegen sind alle sehr besorgt." Für viele sei der Weihnachtsmarkt ein wichtiges Standbein, die Menschen verunsichere ein solcher Anschlag jedoch, das sei generell schlecht für Großveranstaltungen, so Volkland. Er selbst habe keine Angst. "Wenn etwas passiert, passiert es." Neben seinem Stand versperren Poller die Zufahrt zum Weihnachtsmarkt. Gegen einen Sattelschlepper können auch die wenig ausrichten, vermutet er. Im Vergleich zu den Vorjahren sei jedoch weniger los auf dem Weihnachtsmarkt. "Die Stadt gibt sich Mühe mit der Sicherheit. Es sind viele Streifen des Ordnungsamtes, aber auch der Polizei unterwegs. Mehr als im Vorjahr", so Volkland.

Händler Hendrik John-Wessel meint, dass Weihnachtsmärkte in Städten wie Dresden und Leipzig gefährdeter sind. Er verkauft Glühwein und Glühbier mitten auf dem Chemnitzer Markt und hat sich Gedanken gemacht, wo ein Lkw durchbrechen könnte. Eine Stelle hat er ausgemacht: den Zugang zum Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße. Doch ob der Aufbau von Betonteilen, wie gestern auf dem Dresdner Striezelmarkt erfolgt, etwas bringt, bezweifelt der Händler. Wer einen Anschlag plane, ziehe den auch durch. Privat will er auch weiterhin Weihnachtsmärkte besuchen, es nütze ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sagt Hendrik John-Wessel.

Über eine Zufahrt für Lkw auf den Weihnachtsmarkt hat auch Ilona Bretschneider nachgedacht. Sie betreibt das Riesenrad auf dem Rosenhof. "Wo wollen Terroristen hier reinfahren? Der Rosenhof ist sicher." Wie ihr Kollege vom Glühweinstand sieht auch sie die Innere Klosterstraße als einzige mögliche Zufahrt für Lkw.

Positiv ist Ilona Bretschneider während des gesamten Weihnachtsmarktes die Präsenz von Polizei und Ordnungsamt aufgefallen: "Die ist viel stärker als in den Vorjahren", sagt sie. Mit dem Sicherheitskonzept der Stadt sei sie zufrieden. Es sei wichtig, dass Präsenz gezeigt werde, damit sich die Besucher sicher fühlen. Sie selbst habe nach dem Anschlag in Berlin zwar ein mulmiges Gefühl und sei schockiert über das Geschehene. Sie hält sich das ganze Jahr auf Volksfesten auf. Der Gedanke an eine mögliche Gefahr sei da natürlich im Hinterkopf, aber sie könne sich unmöglich die gesamte Zeit damit beschäftigen. Dass Chemnitz zu klein für einen Anschlag sei, könne man jedoch nicht sagen. "Aber wir dürfen uns dem Terror nicht beugen." (mit su/micm)