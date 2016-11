Mitarbeiterin einer Waschanlage in Chemnitz verletzt

Chemnitz (dpa/sn) - Unfall in der Waschanlage: Im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf hat eine 37 Jahre alte Frau am Samstag eine Mitarbeiterin angefahren. Die 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit. Die Angestellte der Waschanlage habe sich seitlich vom Wagen befunden, als sie von dem Auto erwischt wurde.