Mitmachen strengstens erlaubt: Tüftler treffen sich beim Maker Faire in Chemnitz

erschienen am 22.04.2017



Chemnitz. 3-D-Drucker, sensorgesteuerte Roboter und LED-Schaltkreise sind nur drei der Ausstellungsstücke, die Besucher am Wochenende auf dem Maker Faire in der Chemnitzer Stadthalle entdecken können. Rund 50 Vereine, Werkstätten und private Bastler aus ganz Deutschland und Österreich zeigen ihre Erfindungen.

Die Besucher dürfen an den meisten Ständen auch selbst Hand anlegen und beispielsweise Roboter bauen oder Schmuck herstellen. Die Tüftler-Messe findet noch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in den Foyers der Stadthalle statt. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro, Kinder zahlen laut Veranstalter 5 Euro. (jüw/fp)