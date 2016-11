Mobile Klassenzimmer in Altendorf: Container für Grundschüler endlich da

erschienen am 15.11.2016



Chemnitz. Die ersten Container zum Ausbau der mobilen Klassenzimmer für die Altendorfer Grundschüler sind da. Das teilte die Stadt Chemnitz am Dienstag mit. Mit dem Unterricht in den Räumen soll nach den Februarferien 2017 begonnen werden, hieß es. Bis dahin werden die Schüler weiterhin im Ausweichquartier Flemmingschule bleiben.

Noch bis zum 30. November werden weitere Container angeliefert. Danach beginnt der Ausbau. Zudem soll die Hofbefestigung angepasst werden. Der Umzug - einschließlich Möblierung, Tafelmontage und Reinigung - erfolgt in den Februarferien 2017.

Mit den mobilen Klassenzimmern wird auf einen Platzmangel reagiert. Nach der Sanierung des Schulgebäudes in Altendorf hatte die darin ansässige Oberschule mehr Räume benötigt. Daher sollten die Grundschüler im Außengelände in Containern untergebracht werden. Deren Anlieferung hatte sich verzögert, weil Brandschutz- und Sicherheitsabnahmen durch die Landesbehörde länger gedauert hatten als erwartet. (fp)