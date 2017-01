Moderne Hochzeitstorte trägt Früchte

Konditoren und Juweliere stellen sich auf neue Trends ein, die von Chemnitzer Brautpaaren nachgefragt werden. Aber eine Branche kann an ihrem Klassiker festhalten.

Von Georg Ulrich Dostmann

erschienen am 23.01.2017



Katja Walter macht das am liebsten, was eigentlich Kinder gern tun - sie formt Figuren aus Knetmasse. Die 44-jährige Chefin der Bäckerei Walter war am Wochenende auf der Hochzeitsmesse in der Arena mit Torten vertreten. Und Knetmasse? Früher, sagt sie, waren die Aufsätze wie Blüten oder ein Nachbild des Brautpaares oft aus Keramik. Heute werden sie aus Zuckermasse oder Marzipan geformt, damit sie mitgegessen werden können, so die Geschäftsführerin. Sie beobachtet noch einen weiteren Trend: Zunehmend beliebter seien schlicht gehaltene Torten, die leicht bekömmlich sind. Insbesondere in den Sommermonaten würden Obsttorten bevorzugt. Mehr denn je seien auch riesige Torten mit vier bis fünf Etagen gefragt. Dazu werden meist Obsttörtchen, Cupcakes oder Macarones serviert. "In England und den USA werden oft Trends gesetzt. Von dort holen wir uns Anregungen", so Walter.

Neue Vorlieben verzeichnen auch die Juweliere: Brautpaare würden sich häufiger als bislang für Zucht- und Süßwasserperlen interessieren, weil sie vor allem deren symbolischen Wert schätzten. Beliebte Materialien für Ringe seien Weißgold, Palladium, Platin, Edelstahl und Titan. Auch nach ausgefallen Formen, wie nach eckigen Ringen, werde gefragt. Yvonne Limbach, Juwelierin aus Flöha, ergänzt: "Oft werden in die Trauringe Muster eingearbeitet. Am beliebtesten sind ein Herz und das Unendlichkeitszeichen." In der Region angekommen sei zudem der Trend aus Amerika, Eheringe mit Brillanten zu besetzen.

Traditionell bleiben die Chemnitzer bei der Wahl der Brautmode: Weiße und elfenbeinfarbene Kleider seien nach wie vor die Verkaufsschlager. Mancher frage zusätzlich nach Spitze oder farbigen Mustern. Der Klassiker bei Männern, der schwarze Anzug, werde oft durch ein blaues Exemplar ersetzt. "Dazu tragen die Herren meist einen Plastron, um sich von den Gästen mit normalen Krawatten abzuheben", sagt Yvonne Bauer, Mitarbeiterin eines Klaffenbacher Modehauses.

Mehr als 140 Aussteller waren bei der zweiten Ausgabe der Messe vertreten. Die Veranstalter zählten am Samstag und Sonntag 5500 Besucher - so viele wie im Vorjahr.