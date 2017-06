Mord beim Liebesspiel: Täter gesteht

Ein Mann und seine Ex-Geliebte sollen deren Ehemann umgebracht haben. Sie bestreitet eine Beteiligung an dem Mord. Er gesteht indes - und sagt, zuvor in ihrem Auftrag sogar nach einem Killer gesucht zu haben.

Von Jürgen Becker

erschienen am 07.06.2017



Chemnitz. Seine Hände zittern. Die Stimme ist brüchig. Immer wieder stockt Jan D., während er am Mittwoch detailliert seine Bluttat vor dem Chemnitzer Landgericht gesteht. Demnach schleicht er sich nach etlichen Bieren am 13. September 2016 gegen 20.45 Uhr durch die nur angelehnte Eingangstür in den Keller des Hauses, in dem seine Ex-Geliebte mit ihrem Ehemann Karl A. in Chemnitz-Ebersdorf wohnt. Dabei hat er eine Taschenlampe, eine Sturmhaube, Handschuhe. Eine Stunde harrt er dort aus, eine Stunde, in der ihm seine Ex-Geliebte Susan A. die Machete gezeigt haben soll, die sie dort in einem Plastikbeutel in einem Karton für ihn deponiert habe. Viermal soll die 31-Jährige ihn dort unten aufgesucht haben - und ihn beim letzten Mal aufgefordert haben, in zehn Minuten hochzukommen, dann wären sie soweit. Jan D. schleicht sich kurz darauf hoch - und beobachtet von der Küche aus das Ehepaar beim Liebesspiel. "Ich bin dann zu ihnen, habe noch die Beine von Susan nach links und rechts mit der Hand weggeschoben." Jan D. kämpft mit den Tränen. "Und dann habe ich ihm mit der Machete die Kehle durchtrennt. Danach merkte ich, dass ich dabei auch Susan an den Beinen verletzt hatte."

Karl A. ist nicht sofort tot. Er wehrt sich, packt seinen Peiniger, bis er im Clinch an der Wand zusammenbricht. "Nach ein bis zwei Minuten spürte ich, wie sein Händedruck schwach wurde, und riss mich aus seinem Griff", sagt Jan D. Währenddessen soll Susan A. schon mit dem Telefon einen Notruf abgesetzt haben. "Das überraschte mich."

Nach der Tat verbrennt Jan D. seine blutdurchtränkten Klamotten, die Maske und die Handschuhe. Die Machete mit der 40 Zentimeter langen Klinge wirft er in den Fluss bei Braunsdorf. Die Polizei findet Susan A. an jenem Abend leicht bekleidet an der Eingangstür mit durchtrennten Achillessehnen. Sie sagt gegenüber den Beamten aus, drei maskierte Männer hätten sie überfallen.

Am Mittwoch lässt die gebürtige Kenianerin, die seit 2007 mit dem 28 Jahre älteren Karl A. verheiratet ist, vor Gericht eine Erklärung für sich verlesen. Darin beteuert die gelernte Schneiderin, die zuletzt als Pflegekraft tätig war, dass sie nichts mit dem Tod ihres Ehemanns zu tun habe. Auch habe sie Jan D. nicht aufgefordert, ihren Gatten zu töten. Ihr Ex-Geliebter habe sie vielmehr gestalkt, nachdem sie sich im Sommer 2014 einen anderen zum Geliebten genommen habe. "Jan konnte nicht verstehen, dass ich keinen Sex mehr mit ihm wollte."