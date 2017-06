Müll-Kraftwerk in Chemnitz abgelehnt

erschienen am 14.06.2017



Chemnitz. Im Zeisigwald in Chemnitz wird vorerst kein Müll-Kraftwerk gebaut. Der Stadtrat lehnte das Vorhaben der Verwaltung am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit ab. Damit wird die Stadt Hausmüll aus der Region weiter sammeln, aufbereiten und zur Verbrennung in ein Kraftwerk transportieren. Derzeit wird das in Jänschwalde (Lausitz) genutzt.

Die Pläne der Verwaltung sahen vor, dass ein Investor ein Kraftwerk errichtet, in dem der Müll verbrannt und dadurch Strom und Fernwärme erzeugt wird. Als Standort war ein Grundstück im Zeisigwald vorgesehen, das unmittelbar an die heutige Sortieranlage angrenzt, die der Abfallwirtschaftsverband betreibt. Mit der Verbrennung vor Ort könnten Transportkosten gespart werden, argumentierte der Verband. (lumm)