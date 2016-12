Mülltonnen an Chemnitzer Jugendclub angezündet

erschienen am 29.12.2016



Chemnitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag mindestens zwei Mülltonnen auf dem Gelände eines Jugendclubs an der Liddy-Ebersberger-Straße in Chemnitz in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 1000 Euro. (fp)