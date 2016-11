"Müssen wir wieder Angst haben?"

Chemnitz hat am Standort der ehemaligen Synagoge auf dem Kaßberg an die Opfer des 9. November 1938 erinnert. Mehrere Redner zogen Parallelen von der damaligen Zeit in die Gegenwart.

Von Swen Uhlig

erschienen am 10.11.2016



Kaßberg. Was hat die systematische Ausgrenzung, Erniedrigung und Ermordung von Millionen deutscher Juden während der Zeit des Nationalsozialismus mit der Gegenwart zu tun? Nicht viel, so scheint es. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Chemnitz ist da anderer Meinung. Wie damals gebe es auch heute wieder Kräfte in der Gesellschaft, Pegida zum Beispiel, die die Angst vor dem Anderen schüren, die "diffuse deutsche Werte" und Fremdenhass propagieren, sagte Ruth Röcher gestern anlässlich des Gedenkens an die Opfer der Judenpogrome vom 9. November 1938. "Müssen wir Juden Angst haben vor dieser Entwicklung?", fragte sie und fügte hinzu, Minderheiten als Ziel von Hass und Ausgrenzung seien austauschbar - wohl wissend, wie Röcher sagte, dass auch unter den Flüchtlingen Menschen sind, die gelernt hätten, Juden zu hassen.

Annähernd 130 Chemnitzer, Vertreter der Stadt, des Stadtrats, von Vereinen und Verbänden waren gestern Vormittag zum Stephanplatz gekommen, um an die Opfer des Judenpogroms vom 9. November 1938 zu erinnern. An jenem Tag hatte sich auch in Chemnitz der Hass auf die jüdischen Mitbürger Bahn gebrochen, sie waren festgenommen und deportiert worden, ihre Geschäfte wurden geplündert und ihre Besitztümer beschlagnahmt. Am Abend wurde die Synagoge am Stephanplatz in Brand gesetzt, das Gotteshaus brannte aus. "Wie konnte so etwas geschehen Mitte des 20. Jahrhunderts in der Kulturnation Deutschland?", fragte Röcher.

Bürgermeister Philipp Rochold nannte die Ereignisse von damals eine "Katastrophe vor der Katastrophe". Auch er zog Parallelen in die Gegenwart. Die Freiheit und Menschenwürde aller sei in Gefahr, sagte er, wenn die Freiheit und Menschenwürde einzelner missachtet werde. Rassismus dürfe keine Chance haben, so Rochold. "Chemnitz ist und bleibt eine offene Stadt", fügte er hinzu.

Der Bürgermeister hatte in Vertretung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig an der Veranstaltung auf dem Kaßberg teilgenommen. Ludwig besuchte derweil die fast zeitgleich stattfindende Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Zweckverbandes Gasversorgung Südsachsen. Das sei kein Abbruch der guten Beziehungen zwischen Ludwig und jüdischer Gemeinde, sagte Ruth Röcher der "Freien Presse". "Ich kann verstehen, dass eine Oberbürgermeisterin sehr viele Verpflichtungen hat."

Auch die Bundes- und Landtagsabgeordneten aus Chemnitz fehlten gestern bei der Gedenkveranstaltung. Grund war das Plenum des Sächsischen Landtags in Dresden sowie die Sitzungswoche der Bundestagsabgeordneten in Berlin.