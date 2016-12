Mützen-Räuber schlägt auf Passanten ein - Polizei nimmt Mann fest

erschienen am 21.12.2016



Chemnitz. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Chemnitz einen 34-Jährigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der Körperverletzung vorläufig festgenommen. Wie die Beamten informierten, hatte der Mann von dem Stand eines Geschäfts an der Straße der Nationen eine Wollmütze geklaut und war weggerannt. Ein Zeuge nahm die Verfolgung in Richtung Zentralhalte auf. An einem der Bahnsteige griff dann ein 35-jähriger Passant ein, der den Dieb aufhielt und ihm die Mütze vom Kopf zog. Daraufhin schlug und trat der mutmaßliche Täter auf den Mann ein und verletzte ihn.

Ohne die Wollmütze gelang dem Dieb die Flucht in unbekannte Richtung. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnten die alarmierten Polizisten den Tatverdächtigen aus Marokko stellen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an, heißt es. (fp)