Museum auf Zeitreise mit Adventskalendern

erschienen am 21.11.2016



Eine Auswahl aus der rund 2000 Exemplare umfassenden Privatsammlung von historischen Adventskalendern ist ab Freitag in Chemnitz zu sehen. Das Staatliche Museum für Archäologie (Smac) präsentiert in der Ausstellung "Advent Advent" (bis 8. Januar 2017) rund 30 "schöne, exotische und verblüffende" Stücke. Dazu gehört ein Reprint von einem der ersten Kalender von 1906 (linkes Bild), bei dem jeden Tag ein Bild aufgeklebt wurde. Privatsammlerin Gabriele Wagner (mittleres Foto) zeigt ein aufstellbares 3D-Exemplar. Zu sehen sind auch Kalender mit Lokalkolorit wie der Chemnitzer Markt (rechts oben) von der Künstlerin Linde Detlefsen oder ausgefallene Modelle wie die umfunktionierte Parkzeituhr. "Die Tradition der Adventskalender ist nicht so alt wie man denkt", sagte Smac-Direktorin Sabine Wolfram. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts habe es Vorläufer gegeben, die ersten richtigen Exemplare gingen Anfang des 20. Jahrhunderts in Druck. Um 1920 entstand dann der Kalender mit Türchen und Bildern. (fp)