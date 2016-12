Museumspädagogik - Kinder drehen kurze Filme über Spiele

erschienen am 14.12.2016



Das Spielemuseum bietet ab morgen ein außerschulisches Projekt für Kinder von 9 bis 16 Jahren an. Dazu werden mit den Mädchen und Jungen Kurzfilme erstellt. Die Kinder lernen, wie man ein Drehbuch verfasst, eine Kamera richtig führt und Bildeinstellungen vornimmt. Die Filme widmen sich dem Thema "Spiele in aller Welt". Betreut werden sie von einer Spielepädagogin sowie von Medien- und Musikprofis. Die Veranstaltung findet morgen, 15bis 16.30 Uhr statt, aber auch der Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt ist noch möglich. Nächster Termin ist der 12. Januar. (dy)

Anmeldungen für das Film- und Spiel- Projekt mit Kindern sind möglich unter der Telefonnummer: 0371 306565 oder per E-Mail: info@deutsches-spielemuseum.de.