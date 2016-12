Mutiger Zeuge überwältigt Taschendiebin

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Eine 34-jährige mutmaßliche Taschendiebin hat am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant am Thomas-Mann-Platz in Chemnitz die Handtasche einer 28-Jährigen gestohlen, ein Zeuge hinderte sie am Entkommen. Das Opfer hatte die Tasche auf den Boden der Toilette gestellt, die mutmaßliche Diebin ergriff sie und rannte davon. Von Hilferufen der 28-Jährigen alarmiert, nahm ein 25-jähriger Zeuge die Verfolgung auf. Er stellte die mutmaßliche Täterin und hielt sie fest.

Obwohl sie sich wehrte und ihr 41-jähriger Begleiter versuchte sie loszureißen, konnte der Zeuge sie solange festhalten, bis Polizisten eintrafen. Wie die Polizei mitteilte, fand sie Drogen und eine illegale Schreckschusswaffe bei der Frau. Die Frau und ihr Begleiter wurden verhaftet und nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)