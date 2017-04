Mutmaßliche Diebin auf frischer Tat ertappt

erschienen am 20.04.2017



Chemnitz. Eine 30-Jährige ist am Mittwochnachmittag beim Stehlen in einem Einkaufsmarkt an der Annaberger Straße im Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz erwischt worden. Nach Polizeiangaben wollte sich die Frau nicht ausweisen, woraufhin die Einsatzkräfte angefordert worden.

Bei der Überprüfung der mutmaßlichen Ladendiebin stellte sich heraus, dass sie zwei Haftbefehle hatte. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo sie nun für die nächsten Monate erhaltene Freiheitsstrafen für Diebstahl sowie gefährliche Körperverletzung verbüßen wird. (fp)