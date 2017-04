Mutmaßlicher Buntmetalldieb ertappt - mehrere zehntausend Euro Schaden

erschienen am 06.04.2017



Chemnitz. Ein bereits per Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Buntmetalldieb ist am Mittwochmorgen im Chemnitzer Zentrum überführt worden. Ein 28-jähriger Zeuge hielt den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei um kurz nach 7 Uhr fest, weil sich dieser in einem leer stehenden Gebäude an der Zschopauer Straße aufhielt. In seinem Rucksack fanden die Beamten Kabelstücke, die wahrscheinlich aus dem Haus stammen, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig stellte sich am Tatort heraus, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz den 44-Jährigen per Haftbefehl gesucht hat.

Bei der Überprüfung des Gebäudes stellten die Polizisten außerdem fest, dass Unbekannte sämtliche Kabel, Heizkörper und Rohrleitungen demontiert und gestohlen haben. Der entstandene Schaden an dem Haus beziffert sich mit mehreren zehntausend Euro. Der 44-Jährige befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Es wird ermittelt, ob er die Diebstähle im Gebäude begangen hat. (fp)