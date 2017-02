Mutmaßlicher Täter nach Raub gestellt

erschienen am 06.02.2017



Chemnitz. Nach einem Raubüberfall auf der Bahnhofstraße in Chemnitz ist am Samstagnachmittag ein 18-Jähriger von der Polizei gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 18-Jähriger gegen 14.30 Uhr einen 14-Jährigen geschlagen und ihm Zigaretten sowie einen Kobutan abgenommen. Verletzt wurde der Junge bei der Tat nicht. Er bat einen Mann darum, die Polizei zu rufen, woraufhin der 18-Jährige ihm die Zigaretten zurückgab.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung gestellt werden, die restliche Beute hatte er noch bei sich. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Raubes ermittelt. (fp)