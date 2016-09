Nach Angriff im Bus: Unbekannte flÃ¼chten

Nach Angriff im Bus: Unbekannte flüchten

erschienen am 02.09.2016



Chemnitz. Unbekannte haben am Donnerstagabend auf der Händelstraße in einem Linienbus im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf einen 26-jährigen Fahrgast angegriffen und sind danach geflohen. Nach Polizeiangaben war der Linienbus in Richtung Hutholz unterwegs gewesen, als an der Bushaltestelle plötzlich sechs bis sieben Personen in den Bus stiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben diese in Folge der Fahrt einen irakischen 26-jährigen Fahrgäste geschlagen, getreten und mit Pfefferspray besprüht. Der Iraker ist dabei augenscheinlich verletzt worden. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Parkstraße/Helbersdorfer Straße.

Eine Tatortfahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter, von denen einer ein schwarzes Basecap aufhatte und ein zweiter ein blaues Hemd trug. Später wurde der Polizei bekannt, dass bei dem Angriff ebenfalls ein 17-jähriger Syrer verletzt wurde. Ihn brachte man zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Am Vormittag gab es bei der Polizeidirektion Chemnitz eine Zeugenbefragung, die Aufschluss über eine genauere Täterbeschreibung geben soll. (fp)