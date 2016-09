Nach AnschlÃ¤gen: Vermieter kÃ¼ndigt AbgeordnetenbÃ¼ro

Nach Anschlägen: Vermieter kündigt Abgeordnetenbüro

erschienen am 28.09.2016



Nach mehreren Angriffen gegen das Büro der Landtagsabgeordneten Susanne Schaper (Linke) hat der Vermieter den Mietvertrag per 31. Oktober gekündigt. Laut Nico Brünler, Stadtvorsitzender der Linken, begründete der Vermieter diesen Schritt mit Rücksicht auf die Bewohner des Hauses an der Zietenstraße und ihre Sicherheit. Der Vermieter war am Mittwoch nicht erreichbar.

Erst am Wochenende waren NS-Parolen und Hakenkreuze an das Büro sowie weitere Häuser im Umfeld geschmiert worden. Betroffen war auch das christlich geprägte Don-Bosco-Haus. Schaper will sich jetzt ein neues Büro suchen. (dy)