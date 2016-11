Nach Anschlag Sorge vor Eskalation

Ein brennendes Auto, Steckbriefe und nun eine Explosion am "Lokomov". Wie gefährlich ist die Lage auf dem Sonnenberg?

Von Michael Müller

erschienen am 09.11.2016



Ende vergangener Woche war die Welt an der Ecke Augustusburger/ Clausstraße noch weitgehend in Ordnung. "Endlich!", schrieb der Chemnitzer Internet-Unternehmer Lars Fassmann bei Facebook, habe die kleine Pizzeria in dem von ihm vorm Abriss geretteten Gründerzeitbau täglich geöffnet.

Gestern am frühen Morgen hinterließ Fassmann erneut einen Eintrag im Netz, dasselbe Gebäude betreffend. Diesmal sollte er deutschlandweit für Aufsehen sorgen - von einem Sprengstoffanschlag war die Rede. Gegen 2 Uhr war in der Nacht zu Dienstag eine der großen Schaufensterscheiben der in dem Haus von einem Verein betriebenen Bar "Lokomov" geborsten, der Fensterrahmen ragte ins Innere. Die Polizei meldet später, Zeugen hätten einen Knall wahrgenommen und anschließend ein möglicherweise mit Pyrotechnik zerstörtes Fenster festgestellt. Verletzt wurde niemand; das "Lokomov" hatte Ruhetag. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Noch gestern Vormittag lagen nahezu im gesamten Raum Glasscherben verstreut, bis hinter den Tresen. Ein Zeuge, der sich in dem markanten Gründerzeitbau befand, als sich der Vorfall ereignete, spricht von einem grellen roten Blitz, einem ohrenbetäubenden Knall und einer spürbaren Druckwelle.

Nachdem die Polizei anfangs noch vom "Verdacht einer Sachbeschädigung" sprach, übernimmt schon am Vormittag das für extremistisch motivierte Straftaten zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) in Leipzig die Ermittlungen. Ausschlaggebend dafür sei eine erste Würdigung der Umstände und der Schwere der Tat gewesen, erläutert eine Sprecherin. Hinzu kämen Hinweise von Zeugen auf einen möglichen Zusammenhang mit einem Theaterprojekt zur Geschichte der rechten Terrorgruppe NSU, das derzeit in der Stadt läuft.

Entsprechende Überlegungen hatte Gebäudeeigentümer Fassmann bereits in der Nacht geäußert. Er gehe von einem "Einschüchterungsversuch" aus, da in dem Lokal derzeit Veranstaltungen zu den Anschlägen des NSU stattfinden, sagte er. Schon in der Vergangenheit sei das "Lokomov" wiederholt Ziel von Angriffen mit rechtsextremem Hintergrund gewesen. "Mehrfach wurden Schaufensterscheiben eingeschlagen, das Gebäude mit Farbbeuteln attackiert", so Fassmann.

Aber auch ein Zusammenhang mit der Internet-Veröffentlichung eines Dossiers über mutmaßliche Rechtsextremisten auf dem Sonnenberg Ende vergangener Woche wird diskutiert. Im Stadtteil sollen zu dort genannten Personen bereits Steckbriefe "Vorsicht, Neonazi!" kursieren. Am Wochenende wurde an der Humboldtstraße ein Auto angezündet, das mit einem der Rechten in Verbindung stehen soll.

War der Angriff auf das "Lokomov" also eine Art Racheakt? Ausschließen will das der Betreiberverein nicht. "Dabei sind wir ja kein extrem linker Verein, unser Publikum ist sehr gemischt", sagt eine der Mitarbeiterinnen. "Im Grunde verstehen wir uns einfach als offene Menschen." Eine angenehme Atmosphäre für lockere Gespräche zu bieten, darum gehe es im "Lokomov" in erste Linie, ergänzt ihr Kollege. Noch im Laufe des Tages gingen erste Spendenangebote ein. (mit lumm)

Hinweise von Zeugen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugbewegungen, nimmt die Polizei unter Ruf 0371 387495808 entgegen.