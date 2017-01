Nach Brand: Unternehmer wagen Neuanfang an anderer Stelle

Vor zweieinhalb Monaten standen Katja und Sven Graichen vor den Trümmern ihrer Existenz. Nun führen sie ihre Autopflege-Firma weiter - auch wenn der Schock noch nachwirkt.

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 31.12.2016



Limbach-Oberfrohna. Als Katja und Sven Graichen am Mittag des 17. Oktober telefonisch die Mitteilung von einem Anwohner erhalten, dass ihre Werkstatt in Limbach-Oberfrohna brennt, denken sie zunächst an einen schlechten Scherz. "Du hast ja wohl eine Meise" - das sei seine erste Reaktion gewesen, erinnert sich Sven Graichen. Der 36-Jährige betreibt seit zehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau den Car Cleaning Service, ein Unternehmen zur Fahrzeugpflege. Bis zu jenem Oktobertag ist die Firma in einer Lagerhalle an der Dorotheenstraße untergebracht. Nachdem die Eheleute die Mitteilung zu Hause beim Mittagessen erhalten, fahren sie sofort zu ihrem Arbeitsort. Dort steht das Gebäude bereits in Flammen. "Ich wollte noch rein, um zu retten, was zu retten ist - unter anderem das Auto eines Kunden", sagt Sven Graichen zweieinhalb Monate später. "Aber ein Nachbar hat mich zurückgehalten."

Das ist vermutlich besser so. Denn selbst die Feuerwehr muss bei dem Einsatz äußerst vorsichtig vorgehen. Da der Gewerbekomplex nicht nur von den Graichens, sondern auch von Baufirmen genutzt wird, ist unklar, ob gefährliche Stoffe auf dem Gelände lagern. Nach der Explosion einer Gasflasche ziehen sich die Feuerwehrleute ein Stück zurück und löschen nur von außen. Menschen kommen zum Glück nicht zu Schaden.

Schnell wird klar, dass es für die Einsatzkräfte nur um Schadensbegrenzung gehen kann. Die Lagerhalle und ein angrenzender Flachbau brennen völlig aus. Die Graichens verlieren nicht nur ihre Werkstatt und ihre Ausrüstung, sondern zugleich viele Erinnerungsstücke. "Wir haben die Scheune auch privat genutzt. Wenn jemand Geburtstag hatte, wurden Biertischgarnituren aufgestellt", erzählt Sven Graichen. Dem gelernten Kaufmann fällt es schwer, seine Gefühle am Tag des Brandes und der unmittelbaren Zeit danach zu beschreiben. "Irgendwie steht man neben sich, andererseits kann man doch klar denken."

Schon zwei Tage später beschließt das Ehepaar: Für Trauer und Schmerz bleibt nicht viel Zeit. Sie müssen ihr Geschäft an einem anderen Ort weiterführen und Geld verdienen. Das ist aber alles andere als einfach. Katja und Sven Graichen müssen alle Arbeitsgeräte zum Säubern, Saugen und Polieren der Autos im Wert von mehreren Tausend Euro neu beschaffen. Ob die Versicherung für den entstandenen Schaden aufkommt, ist noch unklar. Dies hängt davon ab, was den Brand ausgelöst hat. Derzeit sei davon auszugehen, dass der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen ist, teilt eine Polizeisprecherin mit. Die Ermittlungen könnten sich aber noch über Monate hinziehen.

Aber es gibt auch Lichtblicke: Unzählige Freunde, Verwandte und Kunden unterstützen die Eltern zweier jugendlicher Söhne mit Geld- und Sachspenden. "Wir wollten das alles zunächst nicht annehmen. Aber dann haben wir gemerkt, dass es ohne Hilfe nicht geht", sagt Sven Graichen, der sich bei allen Spendern herzlich bedankt. Nach einigen Wochen finden die Unternehmer eine neue Werkstatt an der Waldenburger Straße, wo die Zwei-Personen-Firma inzwischen wieder die Autos von Privatleuten und Unternehmen pflegt.

Während Sven Graichen nach eigenen Angaben mit dem Brand abgeschlossen hat und nach vorne schaut, ist das bei seiner 34-jährigen Frau anders. Katja Graichen sagt beim Gesprächstermin mit der "Freien Presse" kaum ein Wort, muss gegen die Tränen kämpfen. Sie kann den Anblick der Flammen nicht vergessen, muss auch nachts immer wieder daran denken. Trotz des Neuanfangs an anderer Stelle wird der Brand die Graichens noch einige Zeit begleiten.