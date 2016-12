Nach Messerattacke auf Inder: 36-Jähriger vor Gericht

erschienen am 19.12.2016



Chemnitz. Vor dem Landgericht Chemnitz muss sich seit Montagmorgen ein 36-jähriger Chemnitzer wegen versuchten Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 2. Juli dieses Jahres ohne Grund einen Inder angegriffen zu haben, der mit Freunden auf der Bernsdorfer Straße unterwegs war. Der Anklage zufolge soll er dem Mann eine Kopfnuss gegeben und ihn dann mit einem 21 Zentimeter langen Messer in den Kopf gestochen haben.

Das Opfer trug eine 1,5 Zentimeter tiefe Wunde und eine Verletzung des Hirngewebes davon. Der Inder wurde mehrere Tage in einem Chemnitzer Krankenhaus behandelt. Der Angriff auf ihn, so die Staatsanwaltschaft, sei "potenziell tödlich" gewesen. Die Verhandlung wird fortgesetzt. (lumm)