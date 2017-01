Nach Mord im Rotlicht-Milieu: Tatverdächtiger ermittelt

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz. Im Fall der toten Frau vom Chemnitzer Sonnenberg hat die Polizei einen mutmaßlichen Mörder ermitteln können. Der Tatverdächtige ist 19 Jahre alt und kommt aus Ungarn, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Laut Staatsanwaltschaft führten umfangreiche Ermittlungen zu dem Mann. Er wurde am vergangenen Freitag in Ungarn festgenommen; gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Der Ungar soll in absehbarer Zeit nach Deutschland ausgeliefert werden, hieß es weiter. Nähere Aufschlüsse zum Mord - etwa das Tatmotiv sowie die Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter - gibt die Polizei nicht bekannt. Grund dafür ist das derzeit laufende Ermittlungsverfahren.

Die Leiche der 25-Jährigen war Ende Oktober 2016 in einem Wohnhaus an der Zietenstraße im Stadtteil Sonnenberg gefunden worden. Das Haus soll laut Nachbarn zum Rotlichtmilieu gehört haben, in dem Prostituierte aus Mittel- und Osteuropa beschäftigt gewesen waren. Die tote Frau war ursprünglich aus Ungarn gekommen. (fp/micm/gp)