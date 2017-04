Nach Raubüberfall auf Kollegen: Busfahrer fordern mehr Sicherheit

Wenige Tage nach dem brutalen Angriff an der Dresdner Straße fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den Tätern. Der Betriebsrat lud unterdessen zum Krisengespräch.

Von Michael Müller

erschienen am 21.04.2017



Derart am Boden war die Stimmung bei den Bus- und Bahnfahrern der Chemnitzer Verkehrs AG schon lange nicht mehr. Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen ihrer Kollegen am vergangenen Wochenende fordern viele von ihnen, mehr für die Sicherheit des Fahrpersonals zu tun. Der 37-Jährige war am späten Abend des 16. April während einer Pause an der Endstelle der Linie 32 an der Dresdner Straße von drei maskierten Tätern überfallen und zusammengeschlagen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. In dieser Woche wurde der Mann operiert; an den Folgen des Raubüberfalls werde er wohl noch längere Zeit zu tragen haben, schildern Bekannte.

Das Opfer des Überfalls ist einer von rund 270 Mitarbeitern, die für die CVAG hinter Bus-Lenkrädern oder in den Fahrerkabinen der Straßenbahnen ihren Dienst versehen. Mit der für Dezember geplanten Erweiterung des Nahverkehrs-Angebotes - insbesondere der Verlängerung des Tagesfahrplans am Abend und der Einführung einer zusätzlichen Ringbuslinie - soll ihre Anzahl auf etwa 300 steigen. In den vergangenen Wochen hatte sich das Unternehmen intensiv um zusätzliches Personal bemüht. Der Frauenanteil liegt aktuell bei etwa zehn Prozent, Tendenz steigend.

"Der Unmut unter den Mitarbeitern ist groß", sagt Silvio Venus, der Vorsitzende des Betriebsrates. Anscheinend sinke die Hemmschwelle bei Kriminellen immer mehr. "Um ein paar Euro zu erbeuten, wird offenbar auch ein Menschenleben aufs Spiel gesetzt." Bei dem Raubüberfall am Sonntag hatten die Täter - ihrem Dialekt nach zu urteilen aus Sachsen stammend - den Fahrer gezwungen, den Bus zu öffnen und ihnen die Brieftasche sowie das Wechselgeld aus dem Geldwechsler zu geben. Anschließend liefen sie in Richtung Innenstadt.

"Wenn gerade Schichtwechsel war, sind da am Ende vielleicht nur ein paar Euro drin", zeigt sich auch CVAG-Vorstand Jens Meiwald noch immer fassungslos über das Ausmaß der Brutalität. "Wir wissen aus Gesprächen mit Kollegen aus anderen Verkehrsunternehmen, dass eine Zunahme von Gewalt leider nahezu überall festzustellen ist." Von steigender Aggressivität betroffen seien nicht nur Fahrer und Fahrerinnen, sondern oft auch Kontrolleure.

Angesichts dessen drängen die Arbeitnehmervertreter der CVAG nun auf konkrete Maßnahmen für ihre Sicherheit im Dienst. In einer eigens einberufenen außerordentlichen Sitzung des Betriebsrates gestern Vormittag seien bereits konkrete Vorschläge diskutiert worden, bestätigt der Vorsitzende Silvio Venus. Details will er derzeit nicht nennen; für kommende Woche seien weitere Gespräche mit der Unternehmensleitung geplant. Zudem solle "externer Sachverstand" herangezogen werden, um mögliche Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin abzuschätzen, so Venus. "Uns ist wichtig, das nun recht bald etwas passiert."

Erst vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass viele Fahrer der CVAG ihre während der Schicht vorgesehene Wechsel von einem Fahrzeug ins andere oft nicht mehr an der Zentralhaltestelle, sondern an anderen Stationen vornehmen. Auf eigene Initiative hin, weil es ihnen an der Zenti nicht mehr sicher genug ist. Nach dem erneuten Vorfall rücken nun auch die oft etwas abgelegenen Endhaltestellen in den Fokus. Der Gang zur Toilette dort, so heißt es, müsse mittlerweile wohl als Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

Die Polizei hofft unterdessen, den Tätern mithilfe von Fahndungsfotos auf die Spur zu kommen. Die Aufnahmen aus der Videokamera im Bus wurden gestern von der Staatsanwaltschaft freigegeben. Sie zeigen die offenbar jungen Männer jeweils am Einstieg beim Fahrer.